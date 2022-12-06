ВСУ несут серьезные потери в Донбассе

Кольцо вокруг Артемовска постепенно сужается

В ДНР за сутки четыре человека погибли, восемь ранены в результате украинских обстрелов. Националисты атаковали в том числе при помощи РСЗО "Град" и артиллерии натовского калибра. Сегодня утром ударам вновь подверглись Донецк и Еленовка. В ответ наши экипажи армейской авиации уничтожают технику и позиции противника. А на земле российские подразделения ведут наступление.

Ракетный отсек вертолета заряжен под завязку. Сегодня у экипажей задача особо рискованная и трудная - выйти западнее Донецка и прикрыть наступление на позиции ВСУ бойцов первого армейского корпуса Народной милиции. Через несколько минут звено уже на окраинах Первомайского и Водяного. Пилоты открывают огонь. Расчищают путь мотострелкам к главной цели - авдеевскому укрепрайону ВСУ.

Продвижение идет медленно. Накануне враг перебросил в этот квадрат резервы, усиленные бронетехникой. Несколько раз националисты контратаковали. Прорывались к Пескам. Из лесопосадки их встретил огнем батальон ополченцев "Сомали". С воздуха - российские штурмовики. В итоге, потеряв четыре танка, БМП и до 20 человек убитыми, радикалы отступили.

Поддержка авиации сейчас, когда наступление российских войск идет едва ли не по всему фронту в Донбассе, играет решающую роль. Наиболее сложная ситуация в оперативном плане - на участке Сватово на Луганщине. ВСУ каждый день пытаются перехватить инициативу. Не считаясь с потерями, бросают на позиции российских войск ударные группировки, состоящие в основном из наемников. Накануне отправили подкрепление. Еще три отряда иностранцев - поляков и немцев.

Наперерез боевикам выдвигаются самоходки. Артиллеристы действуют молниеносно. Получив координаты, в первую очередь открывают беглый огонь по диверсионным группам наемников. А когда попытка просочиться в тыл отбита, начинается уничтожение бронетехники и опорных пунктов, к которым отступают радикалы.

Вот результат работы артиллеристов - еще два ликвидированных польских наемника. Причем один из них по имени Кшиштоф мог быть кадровым сотрудником спецслужб.

Кольцо вокруг Артемовска постепенно сужается. И это вынужден признавать даже генштаб ВСУ. Не выдерживая натиска, боевики сдаются. И не только резервисты, но и украинские десантники из регулярных армейских подразделений. Которые, кстати, проходили спецподготовку в Великобритании. Теперь то ли с горечью, то ли с иронией рассказывают, чему и как учили англичане: "Какие то штурмы дурацкие, ну такое, что попало, дают пострелять из винтовок холостыми патронами".

ВСУ в Донбассе несут, пожалуй, самые высокие потери. По разным оценкам, от 500 до 800 человек в сутки. Возможно, и больше. С коптера российские разведчики сняли уникальные кадры. Националисты уводят и расстреливают в лесу своих же боевиков. Скорее всего, к смерти они были приговорены за попытку дезертировать.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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