На конференции в Москве обсудят стратегию национальной политики

Мероприятие проходит в Московском городском университете управления

Как изменится стратегия национальной политики в ближайшие годы, обсуждают сегодня в столице участники десятой научно-практической конференции "Единство в различиях", передает "ТВ Центр".

Мероприятие проходит в Московском городском университете управления. Среди собравшихся - госслужащие, профильные эксперты, сотрудники социальной сферы, образования и культуры.

На встрече также будут затронуты вопросы патриотического воспитания молодежи, интеграции и адаптации мигрантов.

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