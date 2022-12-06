"Ехать будем быстро": в Донецке водитель маршрутки спас женщину

Он оперативно доставил ее в больницу, когда ей стало плохо

В Донецке неравнодушные люди помогли спасти жизнь пожилой женщины. Она неожиданно потеряла сознание в маршрутке. Но избежать трагедии удалось благодаря быстрым и слаженным действиям водителя, пассажиров и врачей.

Этот рейс по привычному маршруту от Буденновской площади до Донского микрорайона в то утро для водителя Андрея Андрилуки был уже не первым. Но запомнит он его надолго. На одной из остановок в маршрутку зашла пожилая женщина и практически сразу потеряла сознание.

Теперь, рассказывая о случившемся, Андрей заметно нервничает, а тогда, говорит, решение принял мгновенно: "Увидел, что не повело ее, не повело лицо - когда инсульт, с лицом что-то происходит. Пассажиры были идеальные в этот раз, я у них спрашиваю: едем в больницу? Они говорят: да. Я говорю: держимся за сиденья, будем ехать очень быстро. Ну и за две минуты мы очень быстро долетели. Все очень классно держались, никто не упал. Быстро сбегали, взяли коляску, пассажиры быстро подняли ее, посадили, быстренько отвезли. Сели, и мы даже еще успели вернуться на линию".

Инструкции водитель, конечно, нарушил. Ведь по правилам он должен был высадить пассажиров и ждать приезда скорой, но, как говорят медики, в данном случае его действия оказались единственно верными и спасли женщине жизнь.

"Прямо на территории больницы к санпропускнику заехала маршрутка, автобус прямо с пассажирами. Из автобуса стали доставать женщину пожилую без сознания. Сразу немедленно начали оказывать ей помощь. Спасибо, конечно, всем, кто оказался рядом. Неравнодушные, водитель молодец, и пассажиры согласились. Такого еще в моей практике не было, чтобы прямо с пассажирами автобус заехал", - сказал Андрей Куделин, заведующий отделением кардиологии Центральной городской клинической больницы № 9 г. Донецк.

Теперь тот день Татьяна Захарова называет своим вторым днем рождения: "Когда трогается автобус, мне что-то стало неважно. Стало мне плохо. И все, я отключилась, я ничего не помню абсолютно. Когда меня уже везли на каталке, я дохнула свежего воздуха и чуть-чуть пришла в сознание. Слышу только - скрипят колеса, и дребезжит, когда везут по асфальту".

Из стационара Татьяна Захарова выписалась уже через несколько дней. Всю жизнь она сама проработала в больнице и хорошо знает, как важна в таких случаях оперативная помощь. Поэтому особенно благодарит водителя Андрея: "Я на него Богу молюсь. Дай Бог ему, чтобы сто лет жил, ни горя, ни болячек не знал".

Сегодня Татьяна уже чувствует себя хорошо и мечтает собрать на чаепитие всех, кто в критический момент оказался рядом.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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