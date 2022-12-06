Автомобиль загорелся на Волоколамском шоссе в час пик

На месте ДТП образовалась пробка

На севере Москвы в утренний час пик загорелся легковой автомобиль.

ЧП произошло на Волоколамском шоссе, возле дома 63А, перед каналом имени Москвы. Информации о пострадавших нет.

Подробности случившегося выясняются. На месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону центра осуществляется по трем полосам из пяти, передает столичный департамент транспорта. На месте ДТП образовалась пробка в сторону центра длиной около 2,5 километров. Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.

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