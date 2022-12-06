Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до 10

Работы по разбору завалов продолжаются
Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске возросло до 10.
Об этом РИА Новости сообщили в региональном Следственном комитете. Ранее сообщалось о восьми погибших. Работы по разбору завалов продолжаются.
Взрыв бытового газа в доме на улице Мира в Нижневартовске произошел 4 декабря. Возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, всем пострадавшим также окажут материальную и иную помощь.
В городских оперативных службах рассказали, что взрыв произошел из-за неправильно установленного газового баллона. Сам дом не был газифицирован.
В городе действует режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"