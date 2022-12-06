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Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до 10

10:45
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Работы по разбору завалов продолжаются

Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске возросло до 10.
Следователи установили виновника взрыва в Нижневартовске

Об этом РИА Новости сообщили в региональном Следственном комитете. Ранее сообщалось о восьми погибших. Работы по разбору завалов продолжаются.

Взрыв бытового газа в доме на улице Мира в Нижневартовске произошел 4 декабря. Возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, всем пострадавшим также окажут материальную и иную помощь.

В городских оперативных службах рассказали, что взрыв произошел из-за неправильно установленного газового баллона. Сам дом не был газифицирован.

В городе действует режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

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