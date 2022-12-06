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В Кремле заявили о консолидации России перед лицом внешнего давления

10:59
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Это хорошая основа внешнеполитического курса России

В России отмечается консолидация элит и общества перед лицом беспрецедентного внешнего давления. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.
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Представитель администрации президента напомнил, что задачи внешней политики России связаны с максимальным достижением целей национального развития страны и процветания экономики, с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей, этических, семейных, патриотических, а также "как бастион, если хотите, культурного и религиозного плюрализма".

Для проведения такого курса у России есть хорошая основа — это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного внешнего давления, заявил Ушаков.

Помощник президента также отметил, что преимуществами российской внешней политики всегда были и остаются "сбалансированность и многовекторность, честность, открытость, богатые традиции страновой и региональной дипломатии", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна проходит через очередную череду испытаний, при этом "ограничения есть", но "они точно преодолеваются и будут преодолены".

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