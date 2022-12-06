Путин отметил востребованность идей Примакова о мироустройстве

Президент поприветствовал участников форума "Примаковские чтения"

Идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве, основывающиеся на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе, сегодня востребованы как никогда. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участников восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Российский лидер напомнил, что Примаков был выдающимся государственным деятелем и мыслителем.

Приветствуя участников "Примаковских чтений", Путин выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными, содержательными, с элементами прогнозирования.

Глава государства также выразил мнение, что обсуждения в рамках форума послужат поиску решений непростых проблем, стоящих перед международным сообществом, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин ранее давал высокую оценку заслугам Евгения Примакова перед Россией, отмечая, что он остается примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, поскольку "на каждом этапе своей большой и насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества".

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