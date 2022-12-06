Ограничение цен на нефть может привести к проблемам по всему миру

В Европе нарастает кризис

Мировые поставки нефти под угрозой. После введения потолка цен на российское топливо в Турции образовалась пробка из почти двух десятков танкеров. О слишком высокой цене ограничений против Москвы все чаще говорят в Европе. Пересмотреть санкции в очередной раз потребовала Венгрия. Единства нет и в США.

У берегов Турции - вереница танкеров, под завязку загруженных нефтью. Financial Times сообщает, что пройти проверку службами Анкары не могут 19 судов.

"Поле того как западные державы ввели "потолок цен" на российскую нефть, власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что любые суда, проходящие через ее проливы, будут полностью застрахованы", - говорится в статье.

Там также уточняются, что российские страховые компании предоставили все необходимые документы для прохода через воды Турции. Не исключено, что застрявшие танкеры имеют страховки от западных партнеров. И вся проблема в них. Пока информацию уточняют. Но вполне вероятно, что без подножки от коллективного Запада тут не обошлось.

Как отмечает газета, инцидент показывает, что ограничение цен на российскую нефть может привести к нарушению поставок по всему миру. И это вряд ли понравится странам, которые ждут свой товар. США и их европейские партнеры перепробовали, кажется, все, чтобы хоть как-то ослабить российскую экономику. Еврокомиссия обсуждает уже девятый пакет санкций. В свою очередь, Венгрия выступает откровенно против любого эмбарго в отношении Москвы.

"Президент Макрон прав: цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции", - сказал Виктор Орбан.

А пока в Европе нарастает кризис. Вот такой социальный ролик, призывающий использовать альтернативные способы передвижения, чтобы экономить на бензине, появился в интернете. Правда, придется потратиться на сено, но оно пока не в дефиците в отличие от тех же дров.

"Не может быть так, что граждане должны мерзнуть, чтобы мы могли поставлять больше оружия Украине. Я считаю, что этой войны нужно было избежать. Потому что нельзя работать вместе 20 лет, построить "Северный поток" и инвестировать 20 миллиардов евро, а потом сказать, что все время рядом с тобой был твой смертельный враг", - отметил бизнесмен Вольфганг Групп.

Американская актриса Кэйт Уинслет рассказывает животрепещущую историю женщины, о которой узнала из новостей: "Этой женщине придется отдать своего ребенка, у которого тяжелая форма церебрального паралича, потому что она не может оплатить счета за электричество. И это совершенно уничтожило меня. Я просто подумала: на какой планете кто-то может позволить этому случиться?".

Таким же вопросом все 9 лет задаются и жители Донбасса. О страданиях детей сегодня еще раз напомнят Западу российские политики в ответ на обвинения Киева. По инициативе зарубежных стран в ООН собираются провести Совет безопасности. Впрочем, даже в США многие прекрасно понимают, кто истинный виновник происходящего сейчас на Украине.

Вот и режиссер Оливер Стоун уже сожалеет, что вообще голосовал за Байдена: "Я не хочу вдаваться в более широкую историю того, что происходит на Украине, потому что дело совсем не простое, а все просто кричат: "Русские атакуют". И кто это спровоцировал? Что происходит там в Донбассе с 2014 года, и сколько людей уехало оттуда из-за того, что США усиленно вооружали украинскую армию?".

И вооружать продолжат.

"Нам необходимо предоставить больше оружия Украине, особенно в двух категориях - так называемые атакующие ракеты и системы ПВО для укрепления защиты украинских городов. Сегодня 60% российских ракет сбиваются в воздухе, и было бы здорово, если бы это были все 100%", - заявил сенатор Роб Портман.

Видимо, цифры господин Портман тоже взял из воздуха. Ведь Украина не отчитывается о потерях своей армии и о выпущенных порой не туда ракетах перед своим западным руководством.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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