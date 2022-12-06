Путин посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Главы стран-участниц обсудят экономику

В Кремле подтвердили подготовку участия президента России Владимира Путина в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Бишкеке 9 декабря.

Об этом во вторник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно участие в саммите сейчас готовится, после того, как подготовка будет завершена, мы объявим вам, в каком виде", - сказал представитель Кремля.

Как ожидается, главы стран-участниц ЕАЭС планируют рассмотреть текущую экономическую ситуацию и вопросы интеграции. Стороны также намерены принять ряд документов, направленных на укрепление партнерства.

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