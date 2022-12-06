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В Совфеде предложили сделать Россию инициатором реформы международного права

11:39
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Это позволит отойти от западного "порядка, основанного на правилах"

Россия могла бы принять на себя миссию инициатора реформы международного права, чтобы обеспечить верховенство именно международного права, а не западного "порядка, основанного на правилах". Такое заявление во вторник, 6 декабря, сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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Сенатор подчеркнул, что безопасность нужно рассматривать шире, чем военную безопасность, а верховенство международного права способно обеспечить реальную безопасность и России, и другим государствам.

Проведение последовательной реформы международного права и его совершенствование, как отметил Косачев, тяжелейшая работа, но никто не мешает России взять на себя роль "медиатора ожиданий всего мира от того, каким образом будет обеспечена безопасность".

При этом должны быть прописаны критерии отличия вмешательства от гуманитарной интервенции, террористических действий от национальных освободительных движений, а также всего того, что связано с кибербезопасностью, цитирует вице-спикер Совфеда РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что впереди трудные времена, поскольку развал СССР разрушил равновесие политических сил, а Запад провозгласил однополярное мироустройство. Российский лидер отметил, что Запад уже не может управлять всем человечеством, но все еще хочет этого, тогда как этого не хочет большинство народов мира.

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