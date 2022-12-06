Кремль анонсировал укрепление отношений с Китаем, Индией, Ираном, Турцией

Россия намерена действовать сообща с партнерами

Россия будет укреплять сотрудничество с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Ирана и Турции. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Представитель администрации президента указал, что в последнее десятилетие, помимо традиционного взаимодействия с партнерами по СНГ, Россия поддерживает прочные, дружеские отношения с Китаем, а также укрепляет сотрудничество с Индией, Вьетнамом, Индонезией, другими государствами Юго-Восточной Азии. Параллельно активизируются наши связи с Ираном, странами Ближнего Востока, Турцией, с арабским, мусульманским миром в целом

Ушаков назвал наглядным подтверждением этих фактов то, что российская торговля с этими странами и регионами уверенно опережает торговлю с Европой.

Москва намерена и дальше прилагать усилия, чтобы закреплять наметившиеся позитивные тенденции при устройстве мирового порядка на основе многополярности, цитирует Ушакова "Интерфакс".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что восстановления прежних отношений России и Запада не случится, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ. Если Запад поймет, что лучше соседствовать на взаимосогласованных основах, "мы послушаем, что Запад предложит, и ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия", отметил дипломат.

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