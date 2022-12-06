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В России с коронавирусом госпитализирован 1471 человек

11:57
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Скончались 59 пациентов

За сутки в России госпитализирован 1471 заболевший коронавирусом. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 5561 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 6690 человек, скончались 59 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 963 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 162. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 824 человека, в Московской области – 84.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21628829 случаев заболевания, зарегистрировано 392342 летальных исхода.

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