Свиной грипп обнаружен в 74 регионах России

Роспотребнадзор следит за эпидемиологической ситуацией

В 74 субъектах Российской Федерации выявлены случаи заболеваемости так называемым свиным гриппом. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказали в Роспотребнадзоре.

При этом 29 ноября количество российских регионов, где был обнаружен этот штамм гриппа, составляло 55. Всего за последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей.

В условиях нарастающей активности вирусов продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день привито более 72,4 млн человек, что составляет 49,5% от численности населения России.

По состоянию на 2 декабря в пятерку регионов-лидеров по охвату вакцинацией против гриппа вошли Республика Тыва (61,5%), Чеченская Республика (60,5%), ХМАО (60,4%), Тюменская область (60,1%), ЯНАО (59,1%), сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в стране возрастает заболеваемость гриппом, поэтому главным для профилактики остается своевременная вакцинация, а также использование защитных масок.

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