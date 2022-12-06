Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о кредитных каникулах в трудной жизненной ситуации

Речь идет об автокредитовании и потребительских кредитах

Комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на льготный период исполнения обязательств по кредитному договору для восстановления платежеспособности.

В документе, разработанном группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, речь идет об автокредитовании и потребительских кредитах.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что режим кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса действовал для заемщиков в течение ограниченного периода времени (до 30 сентября 2020 года). Кредитные каникулы в условиях санкций действовали с 8 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.

При этом механизм ипотечных кредитных каникул действует с 2019 года и показал свою эффективность, подчеркивается в документе.

С учетом этого предлагается дать россиянам, заключившим договор потребительского кредита (займа), размер которого не превышает определенного кабмином значения, право обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев. В течение этих шести месяцев заемщик смог бы не вносить платежи по такому договору, при этом дата начала льготного периода не может отставать от обращения заемщика более чем на месяц.

Величина кредита и другие параметры, при которых можно было бы воспользоваться такими кредитными каникулами, пока не определена, сообщает ТАСС.

В октябре президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным займам. Он был разработан для защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков, призванных на военную службу.

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