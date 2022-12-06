ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о кредитных каникулах в трудной жизненной ситуации

12:23
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Речь идет об автокредитовании и потребительских кредитах

Комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на льготный период исполнения обязательств по кредитному договору для восстановления платежеспособности.
Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах из-за мобилизации

В документе, разработанном группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, речь идет об автокредитовании и потребительских кредитах.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что режим кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса действовал для заемщиков в течение ограниченного периода времени (до 30 сентября 2020 года). Кредитные каникулы в условиях санкций действовали с 8 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.

При этом механизм ипотечных кредитных каникул действует с 2019 года и показал свою эффективность, подчеркивается в документе.

С учетом этого предлагается дать россиянам, заключившим договор потребительского кредита (займа), размер которого не превышает определенного кабмином значения, право обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев. В течение этих шести месяцев заемщик смог бы не вносить платежи по такому договору, при этом дата начала льготного периода не может отставать от обращения заемщика более чем на месяц.

Величина кредита и другие параметры, при которых можно было бы воспользоваться такими кредитными каникулами, пока не определена, сообщает ТАСС.

В октябре президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным займам. Он был разработан для защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков, призванных на военную службу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Банк
Банк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.