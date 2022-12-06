ФСБ России объявила в розыск вице-премьера Украины

И первую замглавы МИД Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) просит суд арестовать заочно вице-премьера Украины Ирину Верещук и первую замглавы МИД Украины Эмину Джапарову.

Ходатайство поступило в Лефортовский суд Москвы. Украинские чиновники объявлены в международный розыск. Им вменяется статья о нарушении территориальной целостности России. Верещук и Джапаровой грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи ФСБ просят суд взять обвиняемых под стражу с момента их фактического задержания, экстрадиции или депортации на территорию России, передает ТАСС.

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