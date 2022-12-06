Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности

Совещание прошло в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности государства", - уточняется в сообщении.

Участие в совещании принимали, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в России отмечается консолидация элит и общества перед лицом беспрецедентного внешнего давления. До этого сам Путин заявил, что наша страна проходит через очередную череду испытаний, при этом "ограничения есть", но "они точно преодолеваются и будут преодолены".

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