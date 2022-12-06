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Врачи из ЛНР проходят стажировку в одной из ведущих детских клиник Москвы

12:41
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Они получат сертификаты государственного образца

Врачи Луганской Народной Республики (ЛНР) приступили к стажировке в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) в рамках курсов повышения квалификации.

Луганские медики в течение месяца пройдут обучение по таким направлениям, как детская хирургия, детская нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Обучение включает в себя отработку практических навыков на базе профильных отделений института. Тем, кто успешно пройдет стажировку, будет вручен сертификат государственного образца, подтверждающий повышение квалификации.

После обучения специалистов из Луганска на базе НИИ начнут стажироваться пять врачей из Республиканской детской больницы ДНР, отметили в Депздраве.

В Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии лечат травмы, нейротравмы и неотложные хирургические состояния у детей. Ежегодно свыше 100 тысяч юных пациентов проходят здесь лечение и получают медицинскую помощь.

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Врачи из ЛНР
Врачи из ЛНР
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