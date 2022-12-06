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Россия решила продавать нефть с помощью новых инструментов

12:39
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Москва отказалась подчиняться решению о потолке цен

Россия при торговле нефтью взаимодействует с более мелкими трейдерами и использует новые схемы страхования поставок. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал российский вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс.

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Новак отметил, что "настают более сложные условия" на энергорынках, однако "мы продолжаем продавать нефть и будем продавать". Для этого используются новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки.

Представитель российского правительства рассказал, что меняются и крупные игроки на рынке. При этом "крупные трейдеры, как известно, ушли, сегодня работает больше трейдеров, чем раньше, в том числе и по реализации российской нефти", сообщает РИА Новости.

5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти морским путем, а также потолок нефтяных цен, к которому присоединились члены ЕС, Австралия и "Большая семерка" (G7).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва подготовит ответ на введение Европейским союзом потолка цен на нефть российского происхождения. Он подчеркнул, что "никаких потолков мы признавать не будем", а ограничения со стороны Запада приведут лишь к дестабилизации мировых энергетических рынков.

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