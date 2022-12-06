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Москвичей предупредили о сильном снегопаде в выходные

12:59
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Ему будет сопутствовать ощутимое потепление

В предстоящие выходные 10-11 декабря в столичном регионе ожидается сильный снегопад, к 12 декабря высота сугробов существенно вырастет. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог рассказал, что в четверг в Москве ожидается первый декабрьский снежок, а в конце недели, особенно в выходные, прогнозируется интенсивное выпадение снега.

Кроме того, с четверга, 8 декабря, температура воздуха в Москве повысится. Днем прогнозируется минус 3-5 градусов, в пятницу — минус 2-3. В субботу днем ожидается от 0 до минус 5 градусов. Такая же погода сохранится и в воскресенье, температура будет стремиться к нулевой отметке, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в Москву придут снегопады. Период морозной и ясной погоды сменится на пасмурную с сильными осадками и ветром. Снег пойдет 8 декабря, а на следующий день в Москве может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

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