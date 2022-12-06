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Собянин: участниками программы реновации стали около миллиона москвичей

12:42
  • вторник
  • 06 декабря 2022

За пять лет сдано 3 млн кв. м современного жилья

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в Telegram, что со старта масштабного проекта реновации в столице прошло чуть больше пяти лет.

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"За это время мы сдали 3 млн кв. м современного жилья. Почти 82 тыс. москвичей уже отметили новоселье. Переехали в своём же районе, в благоустроенные квартиры с отделкой. Рядом все знакомо: школы, детские сады, поликлиники и парки", - также указал глава города.

Как уточнил Собянин, в настоящее время строятся и проектируются еще 393 дома. Московские власти подобрали шесть новых стартовых площадок в Восточном Измайлове, Басманном, Даниловском, Нижегородском районах и в поселении Первомайское.

"В новостройки переселятся жильцы 27 старых пятиэтажек. Всего участниками программы реновации стали около миллиона москвичей", - также написал мэр.

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