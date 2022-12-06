Шойгу рассказал о ходе освобождения Донбасса

Потери ВСУ за ноябрь превысили 8300 военных

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания в военном ведомстве, что Вооруженные силы продолжают освобождать Донбасс, взяты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка.

Также Шойгу отметил, что потери ВСУ за ноябрь превысили 8300 военных.

По словам министра, Россия классифицирует атаки ВСУ на ЗАЭС как ядерный терроризм, при этом Вооруженные силы защищают критически важные объекты на освобожденных территориях.

Как добавил Шойгу, ВС наносят удары по системе военного управления Украины и связанным объектам, уже нанесен значительный урон живой силе и технике ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях.

В новом учебном году ВС России сделают упор на повышении профессионализма военных с учетом опыта специальной военной операции, подчеркнул Шойгу.

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