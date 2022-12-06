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Кремль отреагировал на сообщения о новой волне мобилизации

13:17
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Президент уже все сказал по этой теме

Россиянам не нужно обращать внимания на сообщения в социальных сетях о якобы возможной новой волне мобилизации.
В Совфеде не исключили ограничения для россиян, сбежавших от мобилизации

Об этом во вторник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Следует ориентироваться на информацию Минобороны и президента.

"Очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал", - сказал представитель Кремля.

Песков также еще раз повторил, что для завершения частичной мобилизации не требуется указ президента России.

"Мы же уже все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет", - сказал пресс-секретарь. 

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