Песков прокомментировал связь ударов ВСУ с заседанием Совбеза

Заседание провел 6 декабря президент России

Совет безопасности собирается обычно раз в неделю, если не требуется модифицировать график. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать, не связано ли с ударами по российской территории совещание с постоянными членами Совбеза, которое Владимир Путин провел во вторник.

Песков подчеркнул, что российские территории "защищаются в постоянном режиме", а также "там принимаются дополнительные меры".

Открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение террористических актов, конечно, является фактором опасности, который учитывается и принимаются необходимые меры, цитирует Пескова "Интерфакс".

6 декабря президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности государства. Участие в совещании принимали, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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