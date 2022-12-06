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Путин отметил высокий уровень отношений с Киргизией

13:32
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Президент России поздравил главу Киргизии с днем рождения

Президент России Владимир Путин во вторник, 6 декабря, провел телефонный разговор с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Российский лидер поздравил своего коллегу с днем рождения.

Президенты двух государств также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, отметив высокий уровень и динамику российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества.

В поздравительной телеграмме, которую Путин направил Жапарову, говорится, что Москва высоко ценит усилия Бишкека по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами.

Президент России также отметил действия Киргизии по продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве и взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

Россия рассчитывает на продолжение диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня на благо дружественных народов двух стран, цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин сообщал, что Россия совместно с Киргизией и Таджикистаном займется поиском решения конфликта относительно приграничных районов этих государств.

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