Верховный суд Украины отказался признать нацистской символику дивизии "Галичина"

В годы Второй мировой войны она была сформирована из числа украинских националистов

На Украине Верховный суд отказался признать символику дивизии СС "Галичина" нацистской, передает "ТВ Центр".

Изначально к такому выводу пришел Институт национальной памяти. Но его заключение оспорили в Окружном суде Киева. Символика запрещенной в нашей стране организации была признана незаконной и на Украине.

Но, похоже, это устроило не всех. Позже апелляционный суд отменил это заключение. И вот теперь точка в деле поставлена высшей судебной инстанцией.

В годы Второй мировой войны дивизия "Галичина" была сформирована из числа украинских националистов, которые причастны к карательным операциям и массовым убийствам. Преступной организацией дивизию признал Нюрнбергский трибунал.

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