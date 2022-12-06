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В Москве обсуждают культурную интеграцию новых регионов

14:42
  • вторник
  • 06 декабря 2022

В столице проходит международный форум "Мы вместе"

В Москве в эти дни проходит масштабный международный форум "Мы вместе". Традиционно среди участников - победители проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

Участие также принимают эксперты, представители НКО, волонтерских движений, органов власти. В программе - десятки мастер-классов, лекций и дискуссий. Темой одной из сессий стала культурная интеграция новых регионов. Участники подвели итоги работы за последние месяцы и обсудили дальнейшие планы.

"Очень много сделано, и первые шаги удались, удалось сделать так, чтобы люди на новых территориях поняли, что они вернулись домой, получили яркие сигналы, получили возможность участвовать в тех мероприятиях, которые проходят здесь, и мы понимаем, что много надо сделать в следующем году, и все к этому готовы", - отметил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

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