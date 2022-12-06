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В "Экспоцентре" открылся форум об охране труда

14:43
  • вторник
  • 06 декабря 2022

В рамках деловой программы запланировано порядка ста конференций, дискуссий и круглых столов

В столичном "Экспоцентре" открылась крупнейшая международная специализированная выставка и деловой форум БИОТ-2022. Участвуют более 500 компаний и свыше 25 тысяч специалистов, сообщает "ТВ Центр".

Мероприятие посвящено охране труда и промышленной безопасности. И собирает самых авторитетных спикеров отрасли, представителей органов власти, иностранные делегации, а также разработчиков, производителей и потребителей средств индивидуальной защиты.

В рамках деловой программы запланировано порядка ста конференций, дискуссий и круглых столов. Помимо этого участников и гостей ждут различные конкурсы и соревнования.

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