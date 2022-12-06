Участок Калужско-Рижской линии открыли на два дня раньше

Для пассажиров вновь доступны станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная"
На два дня раньше срока сегодня был открыт южный участок Калужско-Рижской линии метро, передает "ТВ Центр".
Для пассажиров вновь доступны станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная".
Ограничения действовали с минувшей субботы. Это было необходимо для проходки тоннеля новой Троицкой линии. На период закрытия пассажиры могли строить свои маршруты по другим веткам метро, в том числе МЦК и БКЛ.
Кроме того, между закрытыми станциями курсировали бесплатные автобусы с обозначением КМ. Для них даже пришлось скорректировать движение на дорогах. Сейчас ограничения также снимают.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"