Участок Калужско-Рижской линии открыли на два дня раньше

Для пассажиров вновь доступны станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная"

На два дня раньше срока сегодня был открыт южный участок Калужско-Рижской линии метро, передает "ТВ Центр".

Для пассажиров вновь доступны станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная".

Ограничения действовали с минувшей субботы. Это было необходимо для проходки тоннеля новой Троицкой линии. На период закрытия пассажиры могли строить свои маршруты по другим веткам метро, в том числе МЦК и БКЛ.

Кроме того, между закрытыми станциями курсировали бесплатные автобусы с обозначением КМ. Для них даже пришлось скорректировать движение на дорогах. Сейчас ограничения также снимают.

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