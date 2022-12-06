Первая в Москве: Филатовской детской больнице исполнилось 180 лет

Здесь создано все, чтобы спасти жизнь ребенка даже при самом сложном диагнозе

Филатовской детской больнице сегодня исполнилось 180 лет. Из небольшой клиники, созданной на пожертвования, она превратилась в современный стационар. Новейшее оборудование, уникальные методы лечения и квалифицированный персонал - здесь создано все, чтобы спасти жизнь ребенка даже при самом сложном диагнозе.

Марку - скоро год. Сейчас он улыбается, чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Позади - сложная операция. У ребенка - довольно редкое и коварное заболевание, протекающее обычно без симптомов. Марку повезло, что еще в шесть месяцев у него обнаружили открытый Аранциев проток. Это когда кровь не может поступать в печень.

"В этой ситуации у ребенка не происходит достаточного обеззараживания крови, и мозг ребенка начинает повреждаться. И такие дети, если диагноз установлен несвоевременно и не вовремя, у них возникают расстройства поведения и повреждается психика у таких детей, и их считают умственно отсталыми", - объяснил Александр Разумовский, главный детский хирург департамента здравоохранения Москвы.

Несколько лет назад в Филатовской больнице эту проблему впервые в стране решили хирургическим путем. Удалось с помощью специального инструмента окклюдера закрыть Аранциев проток. Марку операцию провели эндоскопически.

"Совсем не разрезали, то есть это не полостная операция была, а инвазивная. Через шейную вену ему ввели специальную заглушку, которая перекрыла неправильный ход крови, и теперь у него кровь циркулирует, как у всех людей, через печень", - говорит мама.

Про Филатовскую детскую больницу говорят - первая в Москве, вторая - в стране, третья - в мире. Открылась еще в 1842 году на пожертвования. В 1922-м клинике присвоили имя великого русского педиатра Нила Филатова. В годы революций и войн больница становилась госпиталем. А потом в ней снова лечили детей. И это - особое искусство.

"Лечить ребенка - все равно что чинить паровоз на ходу, но мы к этому привыкли, и мы это делаем. Что значит на ходу - это значит, что ребенок в это время должен не просто лечиться, а он за это время должен расти и развиваться", - отметила Антонина Чубарова, главный врач Детской городской больницы им. Н.Ф. Филатова.

Клиника все эти годы - генератор самых современных технологий. Самые сложные случаи, самые тяжелые диагнозы - это тоже Филатовская. Недаром дети приезжают сюда специально со всей страны. Среди частых пациентов - и недоношенные с экстремально низкой массой тела и различными пороками развития.

Только за последние десять лет в Филатовской - 250 тысяч пациентов, которым врачи подарили главное - здоровье. А для больницы лучшим подарком на такой солидный юбилей могла бы стать реконструкция лечебных корпусов.

Юлия Богоманшина, Юрий Ламзин, Валентина Легкова, "ТВ Центр"

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