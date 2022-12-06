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Песков опроверг наличие рекомендаций регионам о праздновании Нового года

13:40
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Кремль таких рекомендаций не давал

Федеральные власти не издавали каких-либо рекомендаций властям субъектов Российской Федерации об ограничениях празднования Нового года. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя наличие таких рекомендаций, представитель Кремля подчеркнул, что ему "неизвестно, чтобы это были стандартные циркуляры", он "таких не видел".

При этом Песков отметил, что "есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации".

По словам пресс-секретаря президента, это "является абсолютно нормальным", сообщает РИА Новости.

Ранее в некоторых российских регионах приняли решение сократить масштабы новогодних праздничных мероприятий. При этом опрос ВЦИОМ показал, что 70% россиян выступают за праздничное оформление городов к Новому году во время спецоперации при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений.

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