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В результате ДТП в центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар

15:01
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Авария произошла на пересечении 2-й Брестской и Большой Грузинской улиц

Машина вылетела на тротуар в результате ДТП в центре Москвы, передает "ТВ Центр".

Авария произошла сегодня утром на пересечении 2-й Брестской и Большой Грузинской улиц. По предварительным данным, водитель BMW начал поворачивать, а владелец Audi не успел затормозить.

От удара один из автомобилей отбросило прямо на тротуар, другой - на пешеходный переход. Прохожие успели отбежать, никто из них не пострадал.

Обе иномарки получили серьезные повреждения - у них помяты капоты, разбиты фары.

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