Побрился, поспал, вынес кассу: в Москве ограбили барбершоп

Возбуждено уголовное дело

На на северо-западе Москвы задержали вора, который ночью залез в барбершоп и успел там сделать практически все, передает "ТВ Центр".

Мужчина разбил окно и забрался в салон. Спокойно прошелся вдоль кресел. Остановился у одного - задумчиво сбрил растительность на лице, а затем и волосы. Заметил холодильник - достал оттуда прохладительные напитки. Утолив жажду, поспал на диване. Ну и под занавес - забрал все деньги из кассы.

Действовал уверенно, словно зная, где лежит выручка. Периодически накрывал голову курткой - очевидно, догадываясь, куда могли установить камеры видеонаблюдения. Однако полностью скрыться от "всевидящего ока" не удалось.

Найти криминального романтика было делом техники. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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