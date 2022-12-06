Культурный центр ЗИЛ отпраздновал юбилей

Гостей ждал праздник с видеоартом, инсталляциями и яркими представлениями

Культурному центру ЗИЛ исполнилось 85 лет. В честь юбилея гостей ждал праздник с видеоартом, инсталляциями и яркими представлениями, передает "ТВ Центр".

На один день ДК превратился в огромную театральную площадку. Путешествие в историю началось уже с главного входа, где горожан встречала необычная художественная проекция.

В лектории показали настоящий раритет - немой научно-фантастический фильм "Космический рейс" 1935 года. Гости и сами стали участниками новогоднего перфоманса - как раз в том зале, где снимались известные сцены фильма "Чародеи".

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