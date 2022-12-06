Мастер света в темноте: в Москве заработала выставка Константина Коровина

Одного из самых известных русских импрессионистов

В Москве открылась выставка одного из самых известных русских импрессионистов Константина Коровина. Живопись и графика самого мастера, а также его учеников из разных коллекций собраны на одной площадке. Многие работы представлены впервые. И в каждой - то жизнеутверждающее начало и богатство красок, за которые так ценили художника. Впрочем, талант Коровина выходил и за рамки холста.

В наше время Коровин мог бы быть блогером. И этот блог был бы о фантастическом жизнелюбии, смелости и свете, которым буквально пропитаны его работы. Поэтому не случайно посетители выставки в Доме русского музея оказываются в темноте.

"Коровин - мастер света, и у него есть потрясающий светящийся эффект. Мы решили, что свет зала не должен мешать, что его удивительная техника требует такого точечного освещения", - отметил Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья имени А. Солженицына.

Натюрморты и пейзажи Коровина - это порывистые, стремительные мазки, которые буквально оживают на холсте, глубокие тона и цветовые контрасты. Коровина называют первым русским импрессионистом - его портреты обобщающи, а интерьеры - фрагментарны. Главное - эмоции и впечатления. Некоторые работы художник называл как музыкальные пьесы - ноктюрнами.

"Он создавал некий поэтический и музыкальный образ. У него сложился некий алгоритм подобных композиций. Это прекрасная дама, часто - костюм пушкинской эпохи. Обязательно на фоне окна, пейзажа", - объяснила искусствовед Юлия Чайкина.

На выставке - более ста работ из нескольких российских музеев и частных коллекций. Это картины самого импрессиониста, его друзей, последователей и учеников. На видном месте - работы Валентина Серова. По воспоминаниям современников, он был угрюмым и немногословным, а Коровин, напротив, балагуром и душой компании. Но эти двое были настолько близки, что их часто называли "Серовин и Коров".

Константин Коровин был сценографом и талантливым театральным художником. На выставке - его эскизы костюмов к опере "Князь Игорь" и декорации к "Дон Кихоту", "Коньку-Горбунку" и "Сказке о царе Салтане". Его видение было настолько новым, что импрессионисту пришлось решительно отстаивать свое место в театральном мире.

"Маляры подмешивают соль в краску, чтобы краска не сохла и чтобы не смогли быть воспроизведены декорации. А балетная труппа рвет на себе костюмы, сделанные по эскизам Коровина. Но что делает Коровин - он очень упрям! Он берет револьвер и приходит с револьвером", - говорит куратор выставки Любовь Агафонова.

За яркой и жизнерадостной живописью Константин Коровин скрывал трагедии личной жизни. Самоубийство отца, инвалидность сына, нелюбимая жена, нищета и трудности эмиграции. После революции Коровин не принял хаоса нового мира. Он переехал в Париж, но и там не нашел себе места. В последние годы жизни он почти ослеп - и тогда стал писателем.

На выставке - подлинные машинописные и рукописные листы произведений, которые были опубликованы в парижских газетах и журналах. В них - сила человека, который под ударами судьбы открывает в себе новые таланты.

Наталья Тарасова, Сергей Долгих, Никита Войнов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"