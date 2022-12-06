МИД отверг возможность исключения России из ЮНЕСКО

Демарши Запада на это не повлияют

Западные государства не смогут вынудить Россию покинуть ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Об этом рассказал во вторник, 6 декабря, ответственный секретарь российской комиссии по делам ЮНЕСКО, советник министра иностранных дел Григорий Орджоникидзе.

Дипломат подчеркнул, что исключить Россию из ЮНЕСКО невозможно — "просто нет даже процедуры такой". Для этого потребовалось бы, чтобы Российская Федерация вышла из ООН, однако это тоже невозможно.

Орджоникидзе подчеркнул, что Запад не сможет своими демаршами подтолкнуть Россию к отказу от работы в рамках ЮНЕСКО, сообщает ТАСС.

Ранее в МИД России прокомментировали решение о переносе 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая должна была пройти в Казани. В министерстве заявили, что "это остается на совести наших противников", а также подчеркнули, что Москва исходит из того, что в вопросах охраны культурного и природного наследия никаких политизированных аспектов и соображений быть не должно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"