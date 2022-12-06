Четыре человека получили ранения при обстреле Донецка ВСУ

Украина вела обстрел из РСЗО "Град"

Украинские войска во вторник, 6 декабря, выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка 14 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град".

Как сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале, в результате обстрела четверо мирных жителей Донецка получили ранения.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, повреждены жилые дома и здание Донецкого республиканского художественного музея. Снаряд попал в здание дворца спорта "Дружба", зафиксировано попадание в район стадиона "Донбасс-Арена". В бизнес-центре "Центавр плаза" возник пожар.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российские Вооруженные силы продолжают освобождать Донбасс, взяты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. При этом потери ВСУ за ноябрь превысили 8300 военных.

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