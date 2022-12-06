В Госдуме предложили отменить список запрещенных для женщин профессий

Этот перечень составляет Министерство труда

Депутаты от фракции "Новые люди" внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается упразднить список запрещенных для женщин профессий. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказала замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

Депутат напомнила, что женщинам недавно разрешили работать авиационными механиками и инженерами по техобслуживанию самолетов и вертолетов. Однако, по мнению авторов законодательной инициативы, "в условиях санкционного давления и новых вызовов для экономики этого мало, нужны новые решения".

Авксентьева отметила, что в перечень запрещенных для женщин профессий "изящно прописали целые отрасли вместо отдельных профессий". При этом "многим женщинам приходится работать в сложных условиях по тем профессиям, которые традиционно считаются женскими". Например, медсестры, санитарки, сиделки перекладывают лежачих больных, что является тяжелым физическим трудом, но зарабатывают "зачастую сильно меньше, чем мужчины на работах из запрещенного перечня".

По этой причине парламентарии предложили "не лукавить и этот список вовсе упразднить", сообщает ТАСС.

В 2021 году Министерство труда и социальной защиты исключило некоторые профессии из списка запрещенных для женщин. В частности, женщинам разрешили быть инженерами, занятыми непосредственно на техническом обслуживании самолетов.

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