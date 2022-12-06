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В Ростовской области неизвестный в камуфляже открыл огонь по полицейским

14:30
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Один сотрудник получил ранение

Неизвестный открыл огонь из пулемета по полицейским в городе Новошахтинск Ростовской области.

Инцидент произошел днем во вторник, 6 декабря. Мужчина был одет в камуфляж, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по области.

"Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение", - сказал собеседник агентства.

Агентство ТАСС пишет, что открывший стрельбу – дезертир. Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина вооружен пулеметом.

В школах и детских садах Новошахтинская усилены меры безопасности в связи со стрельбой по полицейским, сообщили власти. В городе введен план "Сирена".

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