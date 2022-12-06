ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Курске тушат пожар на нефтенакопителе в районе аэродрома

14:36
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Помощь в тушении оказывает Московская железная дорога

В Курске - тушат пожар на нефтенакопителе в районе аэродрома. Как сообщил губернатор региона, возгорание произошло в результате атаки беспилотника, передает "ТВ Центр".

Пострадавших нет. Предварительно, площадь горения составляет 550 квадратных метров.

Помощь в тушении оказывает Московская железная дорога. На место направлены три пожарных поезда.

Из-за ЧП в двух школах отменили занятия. В регионе еще на 15 суток продлен высокий уровень террористической опасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар в Курске
Пожар в Курске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.