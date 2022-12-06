Помощь в тушении оказывает Московская железная дорога
В Курске - тушат пожар на нефтенакопителе в районе аэродрома. Как сообщил губернатор региона, возгорание произошло в результате атаки беспилотника, передает "ТВ Центр".
Пострадавших нет. Предварительно, площадь горения составляет 550 квадратных метров.
Помощь в тушении оказывает Московская железная дорога. На место направлены три пожарных поезда.
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