Помощь в тушении оказывает Московская железная дорога

В Курске - тушат пожар на нефтенакопителе в районе аэродрома. Как сообщил губернатор региона, возгорание произошло в результате атаки беспилотника, передает "ТВ Центр".

Пострадавших нет. Предварительно, площадь горения составляет 550 квадратных метров.

Помощь в тушении оказывает Московская железная дорога. На место направлены три пожарных поезда.

Из-за ЧП в двух школах отменили занятия. В регионе еще на 15 суток продлен высокий уровень террористической опасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"