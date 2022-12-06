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Из украинского плена вернулись 60 российских военных

14:34
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Пленным грозила смертельная опасность

В результате переговоров из украинского плена освобождены 60 российских военнослужащих. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказали в российском Министерстве обороны.
В ДНР сообщили о новом обмене пленными между Россией и Украиной

В плену российским военным угрожала смертельная опасность, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных военных в Москву. Там им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Всем освобожденным из плена военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

26 ноября Министерство обороны России сообщило, что еще девять российских военных возвращены из украинского плена. Это был четвертый обмен военнопленными в течение недели.

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