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ВС России уничтожили базу иностранных наемников под Харьковом

15:16
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Союзные силы развивают наступление на Донецком направлении

Российские вооруженные силы успешно развивают наступление на Донецком направлении. Отражены все попытки контратак ВСУ, противник потерял более 60 человек. Продолжается наступление и в районе Красного Лимана, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции. В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа", - заявил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Ильичовки Харьковской области. Кроме того, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожской области. А ВКС России сбили МиГ-29 украинских ВВС.

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