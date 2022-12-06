ВС России уничтожили базу иностранных наемников под Харьковом

Союзные силы развивают наступление на Донецком направлении

Российские вооруженные силы успешно развивают наступление на Донецком направлении. Отражены все попытки контратак ВСУ, противник потерял более 60 человек. Продолжается наступление и в районе Красного Лимана, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции. В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа", - заявил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Ильичовки Харьковской области. Кроме того, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожской области. А ВКС России сбили МиГ-29 украинских ВВС.

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