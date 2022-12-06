Верховный суд Украины не признал нацистской символику дивизии СС "Галичина"

На Украине перечеркнули решение Нюрнбергского трибунала

Официальный Киев вновь доказал, что идёт на поводу у неонацистов. Верховный суд страны признал, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. Таким образом на Украине перечеркнули решение Нюрнбергского трибунала, которой признал дивизию преступной организацией.

Верховный суд Украины занял сторону Института национальной памяти Украины, который утверждает, что знаки дивизии СС "Галичина" никак с нацистами не связаны. Об этом заявил адвокат организации.

"Оставлено в силе постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 сентября 2020 года, которым было подтверждено право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика дивизии "Галичина" не относится к нацистской, то есть не запрещена на Украине", - сообщил Вячеслав Якубенко.

О том, что символика дивизии СС "Галичина" - нацистская и её следует запретить, заявили украинские общественные активисты ещё несколько лет назад. И первоначально суд первой инстанции с очевидными доводами согласился. Всё это вызвало гнев радикалов, которые начали митинговать у зданий судов. Адвокату, истцу и даже судьям начали поступать угрозы. Им обещали кровавую расправу. Вот что рассказывала одна из юристов Людмила Браславская: "Накануне вечером я получила смски на Viber, WhatsApp, Telegram с угрозами. Потом я утром выхожу из дому, мой подъезд обклеен листовками с моим красивым портретом, с рунами СС, написано: "Смерть врагам".

Дивизия СС "Галичина" была создана в 1943 году, в оккупированном нацистами Львове. По одним данным, там было около 12 тысяч человек, современные украинские исследователи заявляют о 80 тысячах добровольцев. Никого насильно туда не загоняли - предатели украинского народа шли туда по своему желанию. Например, в СС в полном составе записалась мужская часть труппы Львовского театра. Как раз на площади перед ним нацисты и провели показательный смотр подразделений, состоящих из коллаборационистов. Радикалы надели нацистскую форму и под немецким командованием в основном занимались геноцидом и репрессиями мирного населения.

"Они понимали, им это нравилось. Они хотели подобно немецким нацистам убивать, наслаждаться убийствами, убивать людей другой национальности, самоутверждаться. В принципе, в чем определенная разница между нацистами немецкими и всякими другими. Вот эти нацисты – вторичные. Они в значительно большей степени озверения находились, чем немецкие нацисты", - рассуждает Сергей Черняховский, профессор факультета политологии МГУ.

Киевская власть из нацистов делает героев, на которых призывает равняться. Хотя оценки преступлениям гитлеровских приспешников даны уже давно.

"Это признано на Нюрнбергском трибунале. Что СС - это преступная организация. Соответственно, и все боевые части СС, в том числе дивизия "Галичина". Тут другой трактовки быть не может", - говорит Юрий Бондаренко, политолог.

Но никакой ясной и однозначной реакции от западных стран на решение суда не последовало. Украине прощают всё. А чувствующие вседозволенность фанатики и последователи СС "Галичина" заявляют, что в деле поставлена точка. И теперь, по сути, официально нацистских преступников разрешено на Украине героизировать. Чем и займется Институт национальной памяти.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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