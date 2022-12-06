Минобороны сообщило об успешном наступлении на краснолиманском направлении

Военные заняли выгодные рубежи и новые позиции

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и энергетическим объектам Украины. Как сообщили в нашем Минобороны, все цели успешно поражены. В Харьковской области уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. Истребительная авиация ВКС России сбила вражеский МиГ-29 над территорией ДНР. Успешно развивают наступление наши подразделения на краснолиманском направлении. Там российские бойцы заняли выгодные рубежи и новые позиции.

Ракетный отсек вертолета заряжен под завязку. Задача у экипажа - выйти западнее Донецка и прикрыть наступление наземных сил.

Через несколько минут звено уже на окраинах Первомайского и Водяного. Пилоты открывают огонь. Расчищают путь мотострелкам к главной цели – Авдеевскому укрепрайону ВСУ. Противник, заявил сегодня на селекторном совещании министр обороны, несет колоссальные потери.

"Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более трехсот боевых бронированных машин. Российские Вооруженные Силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины", - заявил Сергей Шойгу.

Постепенно сжимается кольцо вокруг Артёмовска. С украинских позиций просачивается очень неприятная для Киева информация: ВСУ не хватает ни боеприпасов, ни еды.

- Жрать нечего. Воевать тоже нечем. Да уже и некем. На позициях осталось человек семь.

По словам автора видео, своего командира они не видели и не слышали уже несколько дней. Но зато регулярно появляются польские солдаты, которые, впрочем, при первых артиллеристских разрывах предпочитают сбегать с поля боя.

Этих украинских солдат взяли в плен в своём первом же бою призванные из запаса в рамках частичной мобилизации российские военнослужащие (см. видео). Пятерых живыми. Один украинский военнослужащий погиб. Командир во время боя сбежал.

"У них, видимо, начали заканчиваться боеприпасы. Мы их начали закидывать гранатами. Потом мы все-таки решили предложить, чтобы они нам сдались. В итоге, они всё-таки решили сдаться. Мы их вывели, забрали у них оружие. Кто был ранен - оказали первую медицинскую помощь", - говорит военнослужащий ВС РФ с позывным "Туман".

Участники боя представлены к наградам. Военнослужащий с позывным "Туман" ещё приготовил праздничный ужин. До призыва работал поваром в кафе.

- Супы, борщи, жаркое. То есть я ребят удивляю.

- Они уже распробовали твою кухню?

- Да. Очень нравится им, что я готовлю.

В Россию сегодня вернулись и шестьдесят наших военнослужащих. Всех сразу же осмотрели врачи. Кому надо - выдали тёплую одежду и обувь. Перед дальнейшей дорогой - бутерброды и горячий чай. Конечно, дали позвонить домой, перекинуться с родными парой фраз.

— Мам, тётя, всем привет. Донецку привет. Всё хорошо. Жив здоров. Скоро буду дома.

Упреждающим огнем российской артиллерии предотвращена попытка украинских подразделений атаковать в направлении населенного пункта Кузёмовка Луганской народной республики. В ДНР - возле Спорного, Курдюмовки и Марьинки. Южнее Донецка - в районе Владимировки и Новодаровки Запорожской области. Готовы результаты объективного контроля ракетных ударов, нанесённых накануне по территории Украины.

"В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось", - сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

Пользоваться смартфонами и особенно мессенджерами на фронте запрещено категорически. Это не безопасно. Поэтому почта и обычные бумажные письма снова востребованы. Адрес, куда писать солдатам - очень простой.

"Город Москва 400. Номер воинской части. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в воинских комиссариатах по месту призыва", - сообщил Андрей Прикня, начальник управления фельдъегерско-почтовой связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

Солдаты признаются: это очень важно - как можно чаще получать от родных и близких весточки. И, конечно же, писать самим: письменные принадлежности можно получить у командиров и отправить письмо через военных почтальонов. Только одна группа военных почтальонов за день доставляет порядка тысячи писем. Передают лично в руки. Зачастую - прямо на линии соприкосновения.

Дмитрий Гусев. Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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