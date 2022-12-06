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Половина Киевской области отключена от энергоснабжения

15:47
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Отмечаются перебои с тепло- и водоснабжением

Половина жителей Киевской области Украины остаются без электричества. Как заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы возвратиться к плановым графикам.

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"Ситуация в энергосистеме остается сложной. В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы возвратиться к плановым графикам. В настоящее время около половины области остается без света", - заявил Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Существенный уро энергосистеме Украины был нанесен в результате ракетных ударов ВС России 5 декабря. Украинские власти заявили о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В городах перебои с водо- и теплоснабжением, передает РИА Новости.

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