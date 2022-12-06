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Фотографию убийцы Пушкина выставили на аукцион в Москве

16:04
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Среди лотов также редкие снимки руководителей Советского Союза

Фотография Жоржа Дантеса, застрелившего на дуэли Александра Пушкина, выставлена на торги в Москве. Снимок, начальная цена которого на аукционе составляет 95 тысяч рублей, датируется 1865 годом. Он создан в мастерской фотографа императора Наполеона III Андре Дисдери.

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Как сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд", на торгах также будут представлены 100 неординарных фотографий руководителей Советского Союза.

"13 декабря Аукционный дом "Литфонд" совместно с Центром визуальной культуры "Бетон" проведет аукцион "Фотография второй половины XIX - начала XXI века", на котором будет представлено более 250 редких фотографий", - приводит сообщение аукционного дома "Интерфакс".

Среди лотов на предстоящем аукционе - уникально собрание из 100 редких фотографий руководителей Советского Союза, в том числе Михаила Суслова, Георгия Маленкова, Никиты Хрущева. Фотоархив с советскими руководителями оценивается в 380 тысяч рублей.

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