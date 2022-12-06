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Собянин продлил поддержку исследований лекарств на базе медучреждений столицы

16:16
  • вторник
  • 06 декабря 2022

За последние 10 лет в Москве проведено больше 1700 испытаний лекарств

Сергей Собянин продлил программу комплексной поддержки клинических исследований новых лекарств в городских медучреждениях на 2023 год. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы запустили ее в сентябре, заявки на участие подали семь фармкомпаний. Будем помогать разработчикам препаратов в подборе площадки с необходимым оборудованием и расходными материалами, в формировании команды и наборе добровольцев, в решении юридических вопросов. Продолжим компенсировать до половины всех затрат на изучение важных для столичной медицины лекарственных средств", - написал мэр.

За последние 10 лет в Москве проведено больше 1700 испытаний лекарств. Теперь с помощью города компании смогут сократить расходы и быстрее внедрить новые препараты в медицинскую практику.

Информация о возможностях проведения исследований на базе московских медучреждений и мерах поддержки собрана на сайте столичного департамента здравоохранения mosgorzdrav.ru/researches.

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