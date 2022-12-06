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Венгрия заблокировала отправку 18 миллиардов евро Украине

16:28
  • вторник
  • 06 декабря 2022

ЕС придется разрабатывать сложный план

Пакет денежной помощи Евросоюза Украине заблокирован. Брюссель не сможет направить Киеву 18 миллиардов евро, на этот план наложила вето Венгрия.

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Как пишет британская The Independent, решение Будапешта усугубит раскол в ЕС. Остальным 26 государствам Евросоюза потребуется разработать более сложный план, чтобы поддерживать Киев в новом году.

Авторы утверждают, что тактика венгерского премьер-министра Виктора Орбана заключается в шантаже Евросоюза. Цель Будапешта - получить задержанные Брюсселем средства на восстановление страны после пандемии.

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