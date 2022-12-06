Венгрия заблокировала отправку 18 миллиардов евро Украине

ЕС придется разрабатывать сложный план

Пакет денежной помощи Евросоюза Украине заблокирован. Брюссель не сможет направить Киеву 18 миллиардов евро, на этот план наложила вето Венгрия.

Как пишет британская The Independent, решение Будапешта усугубит раскол в ЕС. Остальным 26 государствам Евросоюза потребуется разработать более сложный план, чтобы поддерживать Киев в новом году.

Авторы утверждают, что тактика венгерского премьер-министра Виктора Орбана заключается в шантаже Евросоюза. Цель Будапешта - получить задержанные Брюсселем средства на восстановление страны после пандемии.

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