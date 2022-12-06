Минобороны показало кадры с освобожденными российскими военными

Из украинского плена вернулись 60 россиян

Минобороны России опубликовало видео с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. Как сообщалось ранее, с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговоров возвращены 60 человек.

В военном ведомстве подчеркнули, что в плену россиянам грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Российских военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В столичных медучреждениях Минобороны освобожденные пройдут лечение и реабилитацию.

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