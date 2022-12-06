Отряды теробороны начали формировать в Белгородской области

Власти отмечают большое число добровольцев

Жители Белгородской области, не подлежащие призыву на военную службу по состоянию здоровья или из-за возраста, вступают в отряды территориальной обороны. Их подготовкой занимаются инструкторы с боевым опытом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи", - написал Гладков в Telegram.

Губернатор отметил, что множество жителей области с первых дней специальной военной операции обращались с предложением о создании отрядов самообороны. Теперь такие отряды занимаются тренировками и проходят боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов.

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