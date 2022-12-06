Путин обсудил развитие предпринимательства с главой "Деловой России"

Уход с рынка иностранных компаний открыл ниши для российского бизнеса

Развитие предпринимательства в стране Владимир Путин обсудил сегодня на встрече с председателем Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком.

Владимир Путин: "Алексей Евгеньевич, прежде всего, поздравляю вас с переизбранием в качестве председателя объединения "Деловая Россия". Это важное объединение, которое объединяет по интересам наших предпринимателей, работающих в самых разных отраслях. Но в каких бы отраслях они ни работали, одна тема, которую мы обсуждали на встрече с вашими коллегами в феврале, – она всегда является актуальной и важной, а сегодня в особенности – это инвестиционная деятельность. Может быть, с этого и начнём?"

Алексей Репик: "Инвестиции – это вообще ключевой фактор для обеспечения технологического суверенитета и роста экономики. Компании "Деловой России" это понимают неплохо: с февраля более ста крупных проектов реализуются "Деловой Россией" и нашими предприятиями. Компания "Аквариус" запустила в Тверской области завод по производству серверов, систем хранения данных - более пяти миллиардов инвестиций. "Новосталь-М" более 58 миллиардов уже инвестировали в строительство рельсобалочного стана в Саратовской области. Компания "Аллегро" большой проект по колёсопрокатному производству в "Титановой долине" в Салде".

Глава "Деловой России" отметил: уход с российского рынка многих зарубежных компаний открыл ниши для отечественного бизнеса, он получил реальный шанс занять их место. И те, кто им воспользовался, сделав ставку на собственные силы, на свою предпринимательскую инициативу, формируют новый облик российской экономики.

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